В «Имеретинском» пройдут гонки на беговелах (велосипедах без педалей)

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Второй этап кубка СНГ Strider Cup 2017 по гонкам на беговелах (велосипедах без педалей) пройдет на мотодроме курорта «Имеретинский» с 6 по 7 мая. В соревнованиях примут участие более 100 детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые приедут на курорт из 16 городов страны, среди них – Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Екатеринбург, Челябинск и другие.

В программе мероприятия помимо гонок – праздник для взрослых и детей, родительские заезды, а также показательные выступления профессиональных спортсменов. Для желающих попробовать себя в данном виде спорта на Мотодроме организованы тренировки на беговелах по программе STRIDER Education.

Гонки на беговелах для самых маленьких спортсменов проводятся по инициативе компании STRIDER Sports. История соревнований началась в 2011 году, в Сарасоте (штат Флорида, США), где прошла самая первая гонка. В России состязания проводятся с 2016 года. Первый этап кубка 2017 года состоялся в январе этого года в Москве, в Сочи заезды Strider Cup проводятся впервые.