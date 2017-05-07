Спортсмены с ограниченными возможностями из Анапы показали безграничные силу воли и духа

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Воспитанники с ограниченными возможностями спортивной школы «Виктория» соревновались в Новороссийске, где проходил очередной этап открытой спартакиады Туапсинского избирательного округа№ 49 «Параолимпийские кольца» по плаванию. 9 анапских юношей и девушек, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата и нарушения зрения, состязались в заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров. Их соперниками стали около 50 спортсменов из 7 команд Кубани.

Организаторы – Совет депутатов г. Туапсе превратили турнир в настоящий праздник. Во-первых, он состоялся на территории одной из десантных воинских частей Новороссийска. Военнослужащие провели для гостей зрелищный парад и устроили показательные выступления. Во-вторых, спортсмены совместно с ветеранами приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

Анапчане отлично проявили себя и на водных дорожках: из 9 пловцов семеро стали победителями и призерами. Тройное «золото» завоевали Анастасия Шевченко, Александр Сидоров и Анжелика Тельнова. Вторыми финишировали Николай Безыльников, Валерия Бесова и Андрей Короткий. Бронзовым призером стал Никита Бондаренко.

Анапа.инфо