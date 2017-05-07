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Россияне забросили итальянцам 10 шайб в групповом матче ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею выиграла матч у итальянцев со счетом 10:1.
Состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею.
В матче отличились Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин - по два гола. По одному голу забили Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников и Сергей Мозякин.
Единственный гол в ворота россиян забил итальянец Томмасо Траверса.
В итоге этого матча Россия заняла первое место в группе А.
Источник: ТАСС
Категория: Новости / Спорт и туризм