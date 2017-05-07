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/Спорт и туризм/

Россияне забросили итальянцам 10 шайб в групповом матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею выиграла матч у итальянцев со счетом 10:1.

Состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В матче отличились Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин - по два гола. По одному голу забили Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников и Сергей Мозякин.

Единственный гол в ворота россиян забил итальянец Томмасо Траверса.

В итоге этого матча Россия заняла первое место в группе А.

Источник: ТАСС

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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