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/Спорт и туризм/

В Новороссийске футболисты "Черноморца" почтили память героев войны

Сегодня футболисты и тренерский состав ФК "Черноморец" возложили цветы к мемориалу на Площади Героев Новороссийска.

"Несмотря на вчерашнюю сложную игру с сильным соперником в Армавире, ребята выразили желание сегодня почтить память павших в Великой Отечественной войне." - прокомментировал генеральный директор клуба Максим Климов.
Новороссийск по праву носит гордое звание города-героя. Каждый миллиметр нашей земли полит кровью бойцов, сражавшихся за ее свободу. Традиция чтить подвиг павших передается из поколения в поколение. Мы гордимся нашим городом и его славной историей.
"Спасибо нашим дедам и прадедам за мирное небо. Поздравляю всех с праздником Великой Победы!" - сказал полузащитник "Черноморца" Владислав Фулга.

Фото Юлия Ступакова

 

Источник: Соцсети

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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