Новороссийск попал в число 10 самых популярных городов России для летнего отдыха

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В первую десятку самых популярных российских курортов входят пять курортов Краснодарского края, три курорта Крыма и по одному курорту Ставропольского края и Калининградской области. Сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Топ-10 самых популярных курортов России составляют Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Рейтинг составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, в Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3,2 тысяч рублей в сутки, в Анапе — 2,9 тыс. руб., в Геленджике — 2,8 тыс. руб., а в Ялте — 3,1 тыс. руб. Дешевле всего — в Евпатории (2 тыс. руб.), Ейске (2,1 тыс. руб. в сутки) и Новороссийске (2,2 тыс. руб). В Кисловодске — 2,8 тыс. руб., а в Светлогорске — 2,9 тыс. руб. в сутки. Проживание на курортах Краснодарского края и Крыма бронируют в среднем на 10 ночей, а в Светлогорске и Кисловодске — на 7 ночей.

В 2016 году Сочи посетило 6,5 миллионов туристов, Анапу — 4,7 млн, Геленджик — более 4 млн, Ялту — 2 млн, Евпаторию — 744 тысячи, Новороссийск — более 600 тысяч, Ейск — более 600 тысяч, Светлогорск — более 600 тысяч, Алушта — 540 тысяч, Кисловодск — более 300 тысяч.

10 самых популярных курортов России (по итогам 2016 года):

Сочи (6.5 млн. туристов)

Анапа (4,7 млн.)

Геленджик (более 4 млн.)

Ялта (2 млн.)

Евпатория (744 тыс.)

Новороссийск (более 600 тыс.)

Ейск (более 600 тыс.)

Светлогорск (более 600 тыс.)

Алушта (540 тыс.)

Кисловодск (300 тыс.)