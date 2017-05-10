«Паралимпийские кольца» в Новороссийске

В городе-герое Новороссийск прошёл третий этап спартакиады Туапсинского избирательного округа № 49 «Паралимпийские кольца» среди спортсменов с ограниченными возможностями.

В соревнованиях по плаванию приняли участие 7 команд из городов Анапа, Геленджик, Новороссийск, а также Туапсинского, Северского, Славянского и Крымского районов. Их общий состав – 70 человек. Вместе со своим командами поддержать спортсменов приехали и депутаты муниципалитетов.

Спартакиада «Паралимпийские кольца» проводится в течение всего года в каждом муниципальном образовании 49-го избирательного округа по различным видам спорта. Её открытие и Первый этап по игре бочча прошли в марте в городе-курорте Геленджик. А уже через месяц в городе Горячий ключ состоялся второй этап Спартакиады по пауэрлифтингу.

Спартакиада проводится по инициативе общественной организации Краснодарского края «Мир без границ», председателем которой является депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. Приветствуя от его имени участников и гостей соревнований на земле города-героя Новороссийска, помощник депутата Андрей Фонарёв поздравил всех с Днём Победы в Великой Отечественной войне и пожелал спортсменам в этих состязаниях одержать очередную победу над собой.

Слова поддержки от главы Новороссийска Игоря Дяченко передал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Костенко, - «Спасибо, что вы выбрали спортивный путь и своим примером показываете, что при желании и настойчивости можно добиваться высоких результатов».

В бассейне развернулись «жаркие» соревнования. В результате яркие эмоции получили и участники, и зрители заплывов. Соревнования проходили по трём возрастным категориям – среди взрослых, между девушками и юношами до 19 лет, девочками и мальчиками до 14 лет.

Все участники третьего этапа Спартакиады «Паралимпийские кольца» получили памятные подарки от главы города Новороссийска Игоря Дяченко.