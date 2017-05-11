В Армении офицеры ЮВО начали подготовку к «командирским стартам»

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В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась подготовка офицеров к участию в отборочном этапе соревнований «командирские старты».

В подготовке к состязаниям привлечено более 100 офицеров в категориях от командира взвода до заместителя командира соединения из подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизона.

Офицеры от лейтенанта до полковника, тренируются в стрельбе из пистолета Макарова на дальности 25 метров, плавании на 100-400 метров, подтягивании и подъеме переворотом на перекладине, беге на 1-5 км и плавательной эстафете.

«Целью данного военно-прикладного соревнования является популяризация здорового образа жизни среди военнослужащих, а также привлечение их вместе со своими подчиненными к дополнительным занятиям по физической подготовке», - отметил помощник командира соединения по физической подготовке и спорту майор Александр Вольных.

Отборочный этап конкурса среди офицеров подразделений соединения ЮВО в Закавказье пройдет в 18-19 мая текущего года.

Победители состязаний представят команду, состоящую из 8 сильнейших спортсменов-военнослужащих воинской части на окружных и всероссийских соревнованиях в летнем и осеннем периодах текущего года.

Источник: пресс-служба Южного военного округа