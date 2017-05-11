В Новороссийске энергетики и члены их семей приняли участие в турнире по тактическому пейнтболу

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Энергетики и члены их семей приняли участие в турнире по тактическому пейнтболу на полигоне в селе Глебовка Новороссийского района. Поездка состоялась при поддержке руководства и профсоюзного комитета филиала.

Во время игры энергетики выполняли различные задачи, и для достижения цели им надо было постоянно взаимодействовать друг с другом. В итоге раз за разом, помогая друг другу, сотрудники компании достигали необходимых результатов.

– Мы получили массу положительных эмоций! И я очень благодарен нашей компании за то, что дает нам возможность провести такие насыщенные выходные вместе с нашими близкими. Корпоративный отдых еще больше сплачивает нас и придает новые силы и заряжает энергией для дальнейшей плодотворной работы, – поделился впечатлениями старший диспетчер Новороссийского района электрических сетей Юго-Западного филиала Никита Ельский.

Забота о сотрудниках и популяризация здорового образа жизни важными ценностями в компании. Корпоративные выезды на отдых и природу – добрая традиция Юго-Западного филиала.

Источник: ПАО «Кубаньэнерго»