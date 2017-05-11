В Новороссийске прошли соревнования по боксу

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В Новороссийске состоялись соревнования по боксу, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Состязания проходили в спортзале ДЮСШ «Виктория». В соревнованиях приняло участие 7 команд: Анапы, Геленджика, клуба «Олимп» п. В.Баканский, ВИК «Сварожичи», ДЮСШ «Триумф», клуб «Гладиатор», клуб «Юный динамовец», клуб «Фудо» и более 78 спортсменов.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

1 место - команда клуба «Олимп».

2 место - команда ДЮСШ «Триумф».

3 место – команда клуба «Гладиатор».

Лучшие призёры соревнований были награждены памятными призами, грамотами, дипломами, медалями и кубками учреждёнными Краснодарской краевой организацией ОГО ВФСО «Динамо».

По завершению соревнований спортсмены совместно с полицейскими Новороссийска почтили память героев, павших за Новороссийск и возложили цветы к стеле на Малой земле.

Источник: Подготовлено пресс-службой УМВД РФ по г. Новороссийску