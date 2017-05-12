Футбольный матч между барышнями Крымска и Новороссийска завершился победой города-героя

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Состоялась игра Чемпионата края по футболу среди девушек между командами г.Крымск «Витязь» и СШ «Победа » Новороссийск. Матч проходил на футбольном стадионе ФК «Витязь » в г. Крымск.

Футболистки спортивной школы «Победа» под руководством тренера Гигая Александра Сергеевича выступили достойно, и если первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Новороссийска, то второй тайм закончился со счетом 6:0 в пользу девушек из СШ «Победа».

Хет-трик оформила нападающая команды «Победа » Валентина Головина, забила гол и Тельпашова Екатерина, которая почти всю игру выступала в роли левого нападающего. Ерыгина Светлана и Шевченко Анастасия так же забили голы в ворота соперника.

Источник: Управление спорта Новороссийск