Юные спортсмены из ДНР приняли участие в турнире по теннису в Астрахани

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9-10 мая сборная команда Донецкой Народной Республики приняла участие в Открытом турнире по теннису на Кубок Каспия в Астрахани. Нашу команду представили 5 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

В результате двух дней соревнований спортсмены Донецкой Народной Республики завоевали ряд призовых мест: 1 место — Каменева Елизавета и Хархардин Даниил (возрастная категория до 15 лет); 2 место — Шарака Даниил, который сыграл в паре со спортсменкой из Астрахани (возрастная категория до 13 лет); 3 место — Зорина Ульяна и Костюк Лев (возрастная категория до 13 лет).

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©