Курс валют
57.12
62.16
/Спорт и туризм/

Юные спортсмены из ДНР приняли участие в турнире по теннису в Астрахани

9-10 мая сборная команда Донецкой Народной Республики приняла участие в Открытом турнире по теннису на Кубок Каспия в Астрахани. Нашу команду представили 5 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет. 

 

В результате двух дней соревнований спортсмены Донецкой Народной Республики завоевали ряд призовых мест: 1 место — Каменева Елизавета и Хархардин Даниил (возрастная категория до 15 лет); 2 место — Шарака Даниил, который сыграл в паре со спортсменкой из Астрахани (возрастная категория до 13 лет); 3 место — Зорина Ульяна и Костюк Лев (возрастная категория до 13 лет). 

 

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 38 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Заговорят улица и стволы: Ярош пригрозил отметившему 9 мая Днепропетровску (по версии Киева Днепр) огнём и мечом

Юные спортсмены из ДНР приняли участие в турнире по теннису в Астрахани

Молодые люди из ДНР приняли участие в Московском форуме «Наследники Победы»

В Новороссийске на подготовку к новому учебному году выделили 83,5 млн. рублей

Яхтсмены из Новороссийска завоевали медали Ейского Кубка