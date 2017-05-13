ФК «Краснодар» сыграл в ничью с «Уралом»

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Матч 28-го тура РФПЛ состоялся в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершился со счетом 1:1.

Первый мяч на 42-й минуте в свои ворота забил защитник «черно-зеленых» Налдо. На 92-й минуте игры «Краснодару» удалось уйти от поражения благодаря точному удару Виктора Классона.

«Краснодар» с 46 баллами занимает четвертую строчку в турнирной таблице, опережая «Ростов» с «Тереком» на 4 балла и сыграв на матч больше. В следующем туре 17 мая «быки» на выезде сразятся с санкт-петербургским «Зенитом».

Источник: Юга.ру