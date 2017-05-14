В Краснодаре состоится Спартакиада пенсионеров Кубани

/Спорт и туризм/

Мероприятие соберет около 100 человек в возрасте от 55 лет и старше из городов и районов региона.

Спартакиада пройдет на трех спортивных объектах – стадионе «Кубань», в Центре плавания и в зале краевого Центра спортивной подготовки по настольному теннису.

– Подобный турнир проходит в Краснодарском крае третий год подряд. Из победителей и призеров сформируют команду для выступления уже на всероссийской спартакиаде в Пензе, – отметили в краевом министерстве спорта и физической культуры.

Пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании, легкой атлетике и настольном теннисе.

Фото из к/ф Семь стариков и одна девушка

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края