Кубанский дзюдоист завоевал «бронзу» Кубка Европы

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Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье» принимал домашний Кубок Европы по дзюдо. Эти соревнования собрали на татами более 300 сильнейших спортсменов Старого Света, а также Азии. В состав российской сборной на турнир вошёл представитель Краснодарского края Руслан Шахбазов.

В типичной для себя весовой категории – свыше 100 килограммов, Руслан по итогам первенства завоевал «бронзу». Победу в этом весе одержал спортсмен из Северной Осетии Сослан Джанаев. «Серебро» также на счету россиянина – тюменца Никиты Дибрина. Ещё одна «бронза» турнира в активе Юра Спийкерса из Нидерландов.

Источник: Минспорта Краснодасркого края