Спортсмены российской военной базы в Абхазии готовятся к чемпионату военного округа по пятиборью

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Спортсмены российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, приступили к подготовке к чемпионату ЮВО по военному пятиборью.

Военнослужащие соединения пройдут интенсивный 2-х недельный курс подготовки на базе спортивного центра воинской части в городе Майкоп Республики Адыгея. В ходе подготовки спортсмены будут совершенствовать навыки в метании гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова АК-74, преодолении полосы препятствий, плавании 50 м вольным стилем и в кроссе на дистанцию 8 км.

В конце мая в городе Севастополь состоится открытие и проведение чемпионата Южного военного округа по военному пятиборью. Победители чемпионата получат право защищать спортивную честь ЮВО на всеармейских турнирах.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа