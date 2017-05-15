Утверждён состав сборной России на Кубок конфедераций

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Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в нашей стране.

Всего в список включены 30 футболистов, в том числе шесть игроков из московского «Спартака», пять — из ЦСКА, четыре игрока из «Зенита» и «Ростова».

Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.

Источник: Российский футбольный союз