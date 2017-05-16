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1. «Кубань» г. Краснодар
Российский футбольный союз отказал "Кубани" в выдачи лицензии на сезон 17/18
По итогам заседаний Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Россйской Федерации, состоявшихся в период 11-15 мая 2017 года, было принято решение отказать в выдаче лицензии РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. футбольным клубам:
1. «Кубань» г. Краснодар
2. «Луч-Энергия» г. Владивосток
3. «Факел» г. Воронеж
4. «Томь» г. Томск
Сообщение размещено на официальном сайте РФС.
Руководитель пресс-службы «Кубани» Роман Заикин пояснил порталу «Чемпионат.com», что краснодарский клуб намерен обжаловать решение отдела лицензирования РФС в сроки, обозначенные в регламентирующих документах Российского футбольного союза.
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