/Спорт и туризм/

В Абрау-Дюрсо (Новороссийск) открылся спортивный клуб площадью 120 квадратных метров для местных жителей. Тренажерный зал, оснащенный всем необходимым инвентарем для полноценных занятий, стал подарком ЗАО «Абрау-Дюрсо» всем жителям сельского округа. Спортивный клуб был передан на баланс Управления по физической культуре и спорту Муниципального объединения абсолютно безвозмездно.

Событие прошло в торжественной обстановке 12 мая 2017 года. На открытии присутствовали представитель законодательной власти, депутат Новороссийской Городской Думы Владимир Мхитарян, заместитель главы администрации Новороссийска Дмитрий Агапов, глава сельского округа Абрау-Дюрсо Виктор Коневской. От Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Генеральный директор управляющей организации ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко, генеральный директор ООО «Центр Винного туризма Абрау-Дюрсо» Наталья Цолина.

После торжественной церемонии перерезания ленты, приглашенные ученики МБОУ СОШ №30 смогли не только осмотреть спортзал, но и опробовать новые тренажеры, что и было сделано детьми с большим удовольствием. Представители власти и учебного заведения поблагодарили руководство «Абрау-Дюрсо» за щедрый подарок, ведь открытие в Абрау-Дюрсо тренажерного зала стало важным событием в жизни активно развивающегося села. Теперь жителям Абрау-Дюрсо не придется покидать родной дом для того, чтобы потренироваться.