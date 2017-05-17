В Краснодаре пройдет первенство России по пляжному гандболу

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С 18 по 21 мая в столице Кубани будет разыгран главный гандбольный трофей страны среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях примут участие 10 команд: по одной из Челябинска и Новочеркасска, две из Ставропольского края, шесть из Краснодарского края, четыре из которых представляют Краснодар.

Организатор турнира Евгений Ивочкин сообщил, что матчи состоятся в любую погоду. В минувшем году соревнования проходили в Белгороде, где спортсменам пришлось играть под проливным дождем при температуре воздуха около трех градусов тепла. Победу одержали воспитанники краснодарской краевой ДЮСШ. В этом году чемпионы намерены отстоять свой титул в третий раз.

Поддержать команды участников в финале зрители могут на стадионе учебно-спортивного комплекса «Труд» с 9.00 и до 14.00 с 19 по 21 мая. Парад открытия финала — 19 мая в 11.30. Вход свободный.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара