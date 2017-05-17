Детские санатории в Туапсинском районе подготовили к новому сезону

/Спорт и туризм/

В детских здравницах в Туапсинском районе проводят последние приготовления перед открытием сезона. Готовность санаториев к новой оздоровительной кампании оценивает муниципальная межведомственная комиссия.

Нынешним летом свои двери распахнут 26 здравниц и 35 стационарных и три палаточных лагеря, которые одновременно могут принять более 19 тысяч детей. Сейчас выполняются последние предписания, выданные МВК по результатам выездных ревизий. Комиссия же, в состав которой входят медики, пожарные, полицейские, педагоги, представители Роспотребнадзора, других контролирующих служб, анализирует качество и объем работы по всем направлениям - проверяет уровень обеспечения безопасности детей, условия, созданные для их медицинского обслуживания, проживания, питания, отдыха, комплектацию кадрами, воспитательные и оздоровительные программы. При полном соответствии требованиям эксперты выдадут акты готовности.

Разрешительный документ должны получить все здравницы, заявившие о своем открытии в новом летнем сезоне.

Первый заезд детей ожидается с 27 мая по 3 июня. За четыре летние смены, по прогнозам, в туапсинских санаториях отдохнут и оздоровятся не менее 64 тысяч мальчишек и девчонок.

Источник: пресс-служба администрации Туапсинского района