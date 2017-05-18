«Краснодар» проиграл «Зениту» в гостевом матче

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Футболисты «Краснодара» с минимальным счетом уступили «Зениту» в матче 29-го тура РФПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе «Петровский», закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 12-й минуте встречи записал на свой счет форвард Артем Дзюба.

В заключительном матче сезона «Краснодар» 21 мая на выезде встретится с аутсайдером чемпионата «Томью».

Поражение от «Зенита» отбросило «быков» на пятую строчку турнирной таблицы РФПЛ и сократило их шансы на выход в еврокубки. Вернуть команду на четвертое место может только победа в Томске и синхронная победа «Оренбурга» над «Ростовом», который в матче 29-го тура одолел «Анжи».

Источник: Юга.ру