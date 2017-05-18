На Кубани завершилось открытое первенство региона по полиатлону
Турнир, собравший 111 полиатлетов из пяти муниципалитетов Краснодарского края, проходил в станице Динской. Совсем юные и опытные спортсмены соревновались в дисциплине «летнее пятиборье», включающее в себя стрельбу из пневматического оружия, плавание (50 метров), бег на короткие дистанции (60 метров) и выносливость (1000 метров), а также метание гранаты. По итогам турнира наибольшее количество наград завоевали хозяева турнира.
Открытое первенство Краснодарского края по полиатлону (летнее пятиборье)
Личный зачет:
Девочки 10-11 лет:
1 место – Волкова Полина (Динской район)
2 место – Костенко Полина (Динской район)
Мальчики 10-11 лет:
1 место – Маджуга Роман (Динской район)
2 место – Буторин Григорий (Динской район)
Девочки 12-13 лет:
1 место – Фисун Ксения (Горячий Ключ)
2 место – Серова Алена (Динской район)
3 место – Черенко Юлия (Горячий Ключ)
Мальчики 12-13 лет:
1 место – Двуличанский Иван (Горячий Ключ)
2 место – Айдинов Константин (Сочи)
3 место – Сечь Егор (Краснодар)
Девушки 14-15 лет:
1 место – Шимон Виолета (Динской район)
2 место – Кочергина Ирина (Краснодар)
3 место – Сухорукова Анна (Динской район)
Юноши 14-15 лет:
1 место – Чикин Руслан (Краснодар)
2 место – Ардышев Антон (Горячий Ключ)
3 место – Дробышев Владимир (Краснодар)
Девушки 16-17 лет:
1 место – Епифанова Анна (Горячий Ключ)
2 место – Зенкова Софья (Сочи)
3 место – Чумакова Екатерина (Краснодар)
Юноши 16-17 лет:
1 место – Орлов Сергей (Краснодар)
2 место – Жигайлов Константин (Динской район)
3 место – Ходжаев Иван (Краснодар)
Юниорки 18-20 лет:
1 место – Смирнова Ирина (Краснодар)
2 место – Ломака Марина (Динской район)
3 место – Попова Мария (Краснодар)
Юниорки 21-23 года:
1 место – Слепченко Валерия (Динской район)
Юноши 18 лет и старше:
1 место – Осипов Аретм (Краснодар)
2 место – Тонких Кирилл (Динской район)
3 место – Куликов Кирилл (Динской район)
Источник: KUBANSPORT.RU
Категория: Новости / Спорт и туризм