На Кубани завершилось открытое первенство региона по полиатлону

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Турнир, собравший 111 полиатлетов из пяти муниципалитетов Краснодарского края, проходил в станице Динской. Совсем юные и опытные спортсмены соревновались в дисциплине «летнее пятиборье», включающее в себя стрельбу из пневматического оружия, плавание (50 метров), бег на короткие дистанции (60 метров) и выносливость (1000 метров), а также метание гранаты. По итогам турнира наибольшее количество наград завоевали хозяева турнира.

Открытое первенство Краснодарского края по полиатлону (летнее пятиборье)

Личный зачет:

Девочки 10-11 лет:

1 место – Волкова Полина (Динской район)

2 место – Костенко Полина (Динской район)

Мальчики 10-11 лет:

1 место – Маджуга Роман (Динской район)

2 место – Буторин Григорий (Динской район)

Девочки 12-13 лет:

1 место – Фисун Ксения (Горячий Ключ)

2 место – Серова Алена (Динской район)

3 место – Черенко Юлия (Горячий Ключ)

Мальчики 12-13 лет:

1 место – Двуличанский Иван (Горячий Ключ)

2 место – Айдинов Константин (Сочи)

3 место – Сечь Егор (Краснодар)

Девушки 14-15 лет:

1 место – Шимон Виолета (Динской район)

2 место – Кочергина Ирина (Краснодар)

3 место – Сухорукова Анна (Динской район)

Юноши 14-15 лет:

1 место – Чикин Руслан (Краснодар)

2 место – Ардышев Антон (Горячий Ключ)

3 место – Дробышев Владимир (Краснодар)

Девушки 16-17 лет:

1 место – Епифанова Анна (Горячий Ключ)

2 место – Зенкова Софья (Сочи)

3 место – Чумакова Екатерина (Краснодар)

Юноши 16-17 лет:

1 место – Орлов Сергей (Краснодар)

2 место – Жигайлов Константин (Динской район)

3 место – Ходжаев Иван (Краснодар)

Юниорки 18-20 лет:

1 место – Смирнова Ирина (Краснодар)

2 место – Ломака Марина (Динской район)

3 место – Попова Мария (Краснодар)

Юниорки 21-23 года:

1 место – Слепченко Валерия (Динской район)

Юноши 18 лет и старше:

1 место – Осипов Аретм (Краснодар)

2 место – Тонких Кирилл (Динской район)

3 место – Куликов Кирилл (Динской район)

Источник: KUBANSPORT.RU