Спортсмены из Новороссийска лучшие на VIII летней Спартакиаде учащихся Кубани по стрельбе из лука

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В Сочи прошли соревнования VIII летней Спартакиады учащихся Кубани по стрельбе из лука.

Спортсмены города Новороссийска под руководством тренера команды – заслуженного тренера России Бутуновой Т.Н заняли 1 место в общекомандном зачете.

В личном зачете (девушки) — 2 место заняла Бахарева Полина.

В командном зачете (девушки) — 1 место заняли: Проворова Ксения , Бахарева Полина, Градинар Виктория.

В личном зачете (юноши) — 2 место — Худайбердиев Евгений.

В командном зачете (юноши) — 1 место заняли: Худайбердиев Евгений, Черников Глеб, Юрченко Данил — 2 место заняли: Бахарева Полина, Худайбердиев Евгений.

Команды MIX — 2 заняли Бахарева Полина и Юрченко Данил.

Источник: Управление спорта Новороссийск