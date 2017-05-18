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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Матч проходил в Париже.
В составе сборной России отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54).
Голкипер Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.
В полуфинале Россия встретится с Канадой или Германией. Матч состоится в субботу, 20 мая.
Вратарь сборной России Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча.
Источник: ТАСС
Категория: Новости / Спорт и туризм