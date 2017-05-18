Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

/Спорт и туризм/

Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Матч проходил в Париже.

В составе сборной России отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54).

Голкипер Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.

В полуфинале Россия встретится с Канадой или Германией. Матч состоится в субботу, 20 мая.

Вратарь сборной России Андрей Василевский был признан лучшим игроком матча.

Источник: ТАСС