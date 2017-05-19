Система идентификации футбольных болельщиков успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА в Казани

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что система идентификации футбольных болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче «Рубин» — ЦСКА. Матч был определен в качестве тестового правительством РФ и состоялся в Казани 17 мая 2017 года.

«До старта Кубка конфедерации FIFA 2017 года остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла», — заявил статс-секретарь – заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак.

Все зрители матча получили паспорта болельщиков. Для них было оформлено 27 тыс. паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Вместе с билетами на матч паспорта обеспечат всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Такую карту должен получить каждый зритель после покупки билета на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков. Далее в таком центре можно будет получить сам FAN ID. Также иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд на территорию РФ без оформления визы.

В данный момент на сайте fan-id.ru зарегистрировалось более 130 тыс. человек, более 80 тыс. человек уже получили паспорта болельщиков.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ. Выдача паспортов болельщиковначалась 1 февраля текущего года.