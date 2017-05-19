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/Спорт и туризм/

Губернатор напомнил властям Анапы, что обустройство пляжей не должно влиять на их доступность

На совещании посвященном подготовке к летнему сезону Вениамин Кондратьев напомнил властям Анапы, что обустройство пляжей не должно влиять на их доступность для отдыхающих. 

В качестве примера глава региона привел Бугазскую косу в Анапе, где был оборудован шлагбаум и платный вход.

Губернатор края обратился к правоохранителям, с просьбой держать этот вопрос на особом контроле. Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Напомним, что днём ранее арендаторустановивший шлагбаум и требующий плату за посещение пляжа разрушил кемпинг серферов на Бугазской косе.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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