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/Спорт и туризм/

Лучше поздно чем никогда

Участник праймериз по 27 округу Сергей Кондратьев прокомментировал активность властей Анапы в деле борьбы с незаконно установленным шлагбаумом преграждающим въезд на пляж Бугазской косы.

Радует, что после замечаний сделанных губернатором, администрация Анапы не стала ждать повторных указаний, а начали действовать. Но главное не убрать конкретный шлагбаум, а привести подходы к пляжам в соответствии с законом.
Как сообщают СМИ Глава города-курорта Сергей Сергеев приехал 19 мая на Бугазскую косу вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами. У администрации на руках судебное решение признающее незаконной установку шлагбаума и взимание платы за проезд. Однако, резкая активизация произошла после замечаний сделанных Вениамином Кондратьевым лично главе Анапы.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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