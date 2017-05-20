Лучше поздно чем никогда

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Участник праймериз по 27 округу Сергей Кондратьев прокомментировал активность властей Анапы в деле борьбы с незаконно установленным шлагбаумом преграждающим въезд на пляж Бугазской косы.

Радует, что после замечаний сделанных губернатором, администрация Анапы не стала ждать повторных указаний, а начали действовать. Но главное не убрать конкретный шлагбаум, а привести подходы к пляжам в соответствии с законом.

Как сообщают СМИ Глава города-курорта Сергей Сергеев приехал 19 мая на Бугазскую косу вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами. У администрации на руках судебное решение признающее незаконной установку шлагбаума и взимание платы за проезд. Однако, резкая активизация произошла после замечаний сделанных Вениамином Кондратьевым лично главе Анапы.