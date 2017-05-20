Школьник из Кабардино-Бакарии заслужил первенство Европы по вольной борьбе

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В Сербии в городе Белграде проходит Первенство Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

В составе сборной России на соревнованиях выступил спортсмен из Кабардино-Бакарии Ахмедхан Темботов, занявший первое место. В финале он встретился с представителем Турции Омером Акташем. Противостояние окончилось победой россиянина со счетом 4:2. Ахмедхан Темботов стал чемпионом Европы среди школьников в категории до 85 кг.

Источник: Кавказ Сегодня