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/Спорт и туризм/

Школьник из Кабардино-Бакарии заслужил первенство Европы по вольной борьбе

В Сербии в городе Белграде проходит Первенство Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

В составе сборной России на соревнованиях выступил спортсмен из Кабардино-Бакарии Ахмедхан Темботов, занявший первое место. В финале он встретился с представителем Турции Омером Акташем. Противостояние окончилось победой россиянина со счетом 4:2. Ахмедхан Темботов стал чемпионом Европы среди школьников в категории до 85 кг.

Источник: Кавказ Сегодня

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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