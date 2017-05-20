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Прокурор Краснодарского края открыл восьмой традиционный турнир по мини-футболу

Сегодня прокурор Краснодарского края Сергей Табельский открыл восьмой традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

20 мая на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола» состоялось торжественное открытие  восьмого турнира по мини-футболу среди работников органов прокуратуры Краснодарского края, Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, Арбитражного суда Краснодарского края, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и Кубанского государственного факультета.

Также впервые участие в первенстве приняла сборная команда Краснодарского краевого суда.

Открыл турнир прокурор края Сергей Табельский.

В мероприятии приняли участие председатель Арбитражного суда края Алексей Егоров, руководитель следственного управления Следственного комитета России по краю Вадим Бугаенко, декан юридического факультета ректор Кубанского государственного университета Сергей Жинкин, а также участники соревнований, их родные и близкие.

Перед торжественным открытием турнира гостям и участникам соревнований были вручены памятные значки и Георгиевские ленточки.  А на дальнем футбольном поле с участием центра патриотического воспитания была произведена инсценировка боевых действий: сражение советских войск с фашистскими оккупантами, оканчивающееся победой Красной Армии.

После открытия турнира начались футбольные матчи, в которых 20 команд повели борьбу за победу. Следующий тур состоится в воскресенье, 21 мая. Финальные игры и церемония награждения победителей запланированы на 29 мая.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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