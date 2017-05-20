Прощай оружие!

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Планируя отпуск в тёплых странах, вы конечно думаете о сувенирах, которые привезете из дальних странствий. Игорь Кондратьев, отработавший больше 20 лет в таможне, рассказал, какие предметы лучше оставить в гостинице.

Во первых, это различные ножи, мачете топоры и так далее. Много отдыхающих в арабских странах считают своим долгом привезти на память кинжал. Их уверяют, что проблем с пересечением границы не будет. И их нет в аэропорту вылета. По прилёту домой туриста ждет неприятный сюрприз. Российское законодательство очень четко прописывает, что такое «холодное оружие».

5 обязательных признаков холодного оружия:

Длина клинка – не менее 90 мм

Толщина обуха – от 2.6 до 6 мм

Твердость клинка – не менее 42 единиц по Роквеллу

Травмобезопасная рукоять

Если подарочный кинжал имеет лезвие более 90 мм и гарду, то остаётся вопрос о марке стали. А определить это можно исключительно в лаборатории. Нож будет изъят на исследование. Если твердость клинка более 42 единиц по Роквеллу, у вас большие неприятности.

Еще раз! Сувенирная катана в соседних спорттоварах это сувенир, а купленный вами за границей нож с длинной лезвия 12 см это статья уголовного кодекса.

Топоры, кастеты, сюрикены и так далее - просто забудьте.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» на территории России запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия: кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации.

Если возникло нестерпимое желание приобрести кинжал дамасской стали. Купите его в ближайшем военторге.