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/Спорт и туризм/

ФК «Кубань» обыграл нальчикский «Спартак» в последнем матче сезона

Футболисты «Кубани» победили «Спартак» из Нальчика в матче 38-го тура ФНЛ.

Встреча, прошедшая 20 мая в Краснодаре, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил Никита Маляров — он отправил мяч в ворота гостей на 4-й и 60-й минуте. Владимир Лобкарев отличился на 16-й минуте. Единственный гол, которым смогли отметиться соперники желто-зеленых, был реализован на 90-й минуте с пенальти.

По итогам 38 туров «Кубань» идет седьмой в турнирной таблице ФНЛ с 55 очками в активе, «Спартак-Нальчик» с 38 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

Таким образом, «Кубань» остается играть в ФНЛ, а «Спартак-Нальчик» находится в зоне риска, и следующий сезон может встретить в ПФЛ.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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