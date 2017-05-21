Курс валют
57.16
63.65
/Спорт и туризм/

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная России обыграла сборную Финляндии и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею 2017 года/

Встреча проходила в Кельне и завершилась со счетом 5:3 в пользу российской команды. Две шайбы в ворота противника забил Никита Гусев, по одной — Владимир Ткачев, Никита Кучеров и Богдан Кисилевич. У финнов в ходе мата отличились Микко Рантанен,Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

В финале встретятся команды Канады и Швеции, матч начнется в в Кельне в 21:45.

Источник: Юга.ру

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 47 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Российские гимнастки завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

На россиянина в Мексике завели уголовное дело за убийство

КНДР запустила баллистическую ракету неизвестного типа

Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков