Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

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Сборная России обыграла сборную Финляндии и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею 2017 года/

Встреча проходила в Кельне и завершилась со счетом 5:3 в пользу российской команды. Две шайбы в ворота противника забил Никита Гусев, по одной — Владимир Ткачев, Никита Кучеров и Богдан Кисилевич. У финнов в ходе мата отличились Микко Рантанен,Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

В финале встретятся команды Канады и Швеции, матч начнется в в Кельне в 21:45.

Источник: Юга.ру