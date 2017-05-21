Российские гимнастки завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

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Сборная России шесть первыхмест на чемпионате Европы по художественной гимнастике, получив золото в неофициальном общем зачете.

Турнир проходил 19-21 мая в Будапеште. Россиянки взяли девять медалей, в том числе три серебряных.

У России есть медали во всех дисциплинах. Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины завоевали золотые медали в командном первенстве. На счету Дины Авериной также золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро за выступление с булавами. У Арины Авериной золотые медали в упражнениях с мячом и булавами. Солдатова получила серебро в упражнениях с обручем и мячом.

Российская юниорская сборная в составе Ольги Садомской, Кристины Телятниковой, Дарьи Перевозчиковой, Ксении Марковой, Елизаветы Богацковой и Дианы Менжинской выиграла золото в групповых выступлениях.

Источник: ТАСС