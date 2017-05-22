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/Спорт и туризм/

Автобусный тур в Донецкую Народную Республику с посещением Дебальцево

Турфирма из Ростова на Дону объявила о начале отправки туристических групп в столицу ДНР город Донецк. Трёхдневный тур «Донецк Непокоренный» обойдётся от 14 000 рублей с человека. В программе: Трансфер на Саур-Могилу с заездом в Степановку, Автобусная обзорная экскурсия по Донецку,   Трансфер на КПП «Успенка» с автобусной программой по маршруту Донецк –   Ясиноватая (Макеевка)  - Дебальцево – Успенка.

Саур-Могила», курган, где во время Великой Отечественной войны располагались укрепления Миус-фронта. Памятник был разрушен в ходе ожесточенных боев в 2014 году.
Дебальцево. В начале 2015 года город подвергся значительным разрушениям в ходе боевых действий по ликвидации Дебальцевского котла. По данным назначенного ДНР мэра Александра Григорьевича Афендикова, город был уничтожен на 80 %.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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