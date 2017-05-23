Все объекты санаторно-курортной отрасли Новороссийска пройдут проверку на готовность к курортному сезону 2017 года

/Спорт и туризм/

Сегодня санаторно-курортная и туристическая отрасль города представлена 123 объектами, из них: 2 санатория, 24 базы отдыха (6 круглогодичных и 3 принимают организованные группы детей в летний сезон), 5 пансионатов (1 круглогодичный и 1 принимает организованные группы детей в летний сезон), 3 детских лагеря, 65 гостиниц и отелей, 4 кемпинга, 10 экскурсионных фирм и 10 объектов туристического показа – все эти объекты до 25 мая будут проверены на готовность к новому курортному сезону.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах в период купального сезона 2017 утвердил правила охраны жизни людей на воде, в том числе и правила плавания на маломерных судах.

По ним до 20 мая 2017 года для отдыхающих установят оповещающие аншлаги и информационные стенды, завершат другие подготовительные мероприятия. Также будут оповещать отдыхающих о правилах поведения на воде на набережной, пляжах и в парках города. К разъяснительной работе подключат: квартальных, председателей ТОС и Координационных Советов, руководителей баз отдыха, автокемпингов, руководителей детских учреждений и школ, санаторно-курортного комплекса, туристической индустрии и арендаторов пляжей.

На сегодняшнем аппаратном совещании в администрации города первый заместитель главы города Виктор Цыбань поставил задачу - до 25 мая проверить все контрольные объекты санаторно-курортного комплекса на предмет их готовности к летнему курортному сезону 2017 года.