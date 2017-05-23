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В Новороссийске прошёл городской турнир по греко-римской борьбе среди юношей

В Новороссийске проводился городской турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004г.р.

От детско-юношеской спортивной школы «Каисса» в данном турнире приняли участие 12 воспитанников школы, из них 10 попали в тройку призеров.

Победителями в своих весовых категориях стали: Алиев Камиль, Иссаханян Аркадий, Акименко Антип, Манукян Арман.

Серебряным призером турнира стал Магомедов Кура Магомед.

И бронзовые медали завоевали: Галустян Эрик, Асланян Эрик, Бородин Станислав, Сохарь Андрей, Аветисян Григорий.

Все ребята занимаются у тренеров-преподавателей ДЮСШ «Каисса» Григорян Альберта Арамовича и Григорян Нарека Арамовича.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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