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/Спорт и туризм/

Борец из Анапы завоевал золото в первенстве Европы по греко-римской борьбе

В сербском Белграде завершилось первенство Европы по греко-римской борьбе. На ковёр вышли более 200 спортсменов в возрасте до 16 лет.

В составе российской сборной выступал и представитель Кубани – анапчанин Арам Задаян (в/к до 53 кг).

В ходе турнира Арам уверенно прошёл в финал, где встретился с представителем Молдавии Анатолом Хахловчи. Встреча завершилась уверенной победой кубанца.

Бронзовые награды достались соотечественнику Задаяну Магомеду Гигиеву и грузину Нугзару Броладзе.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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