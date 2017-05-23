Борец из Анапы завоевал золото в первенстве Европы по греко-римской борьбе

/Спорт и туризм/

В сербском Белграде завершилось первенство Европы по греко-римской борьбе. На ковёр вышли более 200 спортсменов в возрасте до 16 лет.

В составе российской сборной выступал и представитель Кубани – анапчанин Арам Задаян (в/к до 53 кг).

В ходе турнира Арам уверенно прошёл в финал, где встретился с представителем Молдавии Анатолом Хахловчи. Встреча завершилась уверенной победой кубанца.

Бронзовые награды достались соотечественнику Задаяну Магомеду Гигиеву и грузину Нугзару Броладзе.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края