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Легкоатлет Шубенков не выступит на соревнованиях в США из-за отсутствия визы
Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что не примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в США.
«К сожалению, мне не удастся выступить в американском Юджине из-за того, что мне до сих пор не оформили визу», — сказал спортсмен.
По его словам, документы были поданы вовремя. Американская сторона сослалась на необходимость дополнительных проверок.
Соревнования в Юджине пройдут 27 мая. Шубенков собирается выступать в «Бриллиантовой лиге» в Риме и Париже. Спортсмен собирается принять участие в этапе Гран-при IAAF «Золотая шиповка», который пройдет 27 и 28 июня в чешской Остраве,
Источник: Кубань24
Категория: Новости / Спорт и туризм