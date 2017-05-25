В «Лужниках» состоится Красочный забег на 5 км

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11 июня в «Лужниках» состоится самый счастливый и беззаботный старт сезона — Красочный забег на 5 км*. В этом году яркий фан-ран пройдёт в пятый раз, а количество участников впервые превысит 9 000 человек!

На пятикилометровой дистанции участники пробегут через четыре специальные зоны, где их осыпят яркой безопасной краской. По традиции, финишное время засчитывается только для трёх самых быстрых мужчин и женщин, поэтому большинство участников побежит в своё удовольствие, позволяя волонтёрам как следует себя испачкать.

Каждый год Красочный забег завершается массовым флешмобом, юбилейный не станет исключением. После награждения победителей тысячи бегунов собираются у главной сцены и одновременно подбрасывают в воздух заранее приготовленную краску. Этот рукотворный салют трудно описать словами и невозможно не сфотографировать. Недаром Красочный забег считается самым фотогеничным беговым событием Москвы. Чтобы в этом убедиться, можно посетить «Лужники» 11 июня. Старт забега — в 11:00, принять участие может любой желающий, достигший 13 лет.