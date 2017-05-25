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/Спорт и туризм/

В Новороссийске стартует Чемпионат Юга России по американскому футболу

В ближайшие выходные матчами в Новороссийске и Симферополе открывается чемпионат Юга России по американскому футболу. 

В Новороссийске местные "Адмиралы" будут принимать "Камни" из Ставрополя. Начало матча 27 мая, в 14-00. 

«Адмиралы» в первую очередь будут полагаться на игру жесткой защиты. По крайней мере, до тех пор, пока в строй не вернется звездный ранинбек Юрий Филатов. Новороссийцы в трех домашних матчах пропустили лишь 11 очков, но в нападении буксовали. К заключительному матчу против армавирских «Архангелов» нападение, похоже, нашло свой ритм и «отгрузило» сопернику 78 очков. Матчи в Новороссийске также будут очень тяжелыми для всех, в каждом из них ожидается небольшое количество набранных очков. Сообщает пресс-атташе «Краснодарских Бизонов».

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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