В Новороссийске стартует Чемпионат Юга России по американскому футболу

/Спорт и туризм/

В ближайшие выходные матчами в Новороссийске и Симферополе открывается чемпионат Юга России по американскому футболу.

В Новороссийске местные "Адмиралы" будут принимать "Камни" из Ставрополя. Начало матча 27 мая, в 14-00.

«Адмиралы» в первую очередь будут полагаться на игру жесткой защиты. По крайней мере, до тех пор, пока в строй не вернется звездный ранинбек Юрий Филатов. Новороссийцы в трех домашних матчах пропустили лишь 11 очков, но в нападении буксовали. К заключительному матчу против армавирских «Архангелов» нападение, похоже, нашло свой ритм и «отгрузило» сопернику 78 очков. Матчи в Новороссийске также будут очень тяжелыми для всех, в каждом из них ожидается небольшое количество набранных очков. Сообщает пресс-атташе «Краснодарских Бизонов».