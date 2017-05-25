Кубанские спортсменки выиграли первенство России по пляжному гандболу

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Первенство страны по пляжному гандболу среди девушек 2000-2001 годов рождения проходило на центральном пляже Ейска.

Из восьми команд-участниц пять представляли Краснодарский край – это сборные Ейска, Крымска, Крымского и Щербиновского районов, а также команда краевого центра олимпийской подготовки по пляжным видам спорта, основу которой составили игроки из Павловского района. Гостями Кубани в этот раз стали команды из Ростова-на-Дону, Волгограда и Волгоградской области.

В результате ожесточенных баталий в матче за первое место встретились извечные соперники, команды города-героя и команда краевого центра олимпийской подготовки по пляжным видам спорта.

В первом сете сильнее оказались представительницы Волгограда (20:14). В концовке второго периода на последних секундах успех праздновали уже кубаночки (10:9). В послематчевой серии буллитов гостьи шанса не получил (5:0).

Таким образом, краевая сборная взяла реванш за прошлогодний волжский финал. На третьем месте, как и в прошлом сезоне, девушки из Крымска.

На очереди - чемпионат Европы среди девушек этого возраста. Он пройдет с 15 по 18 июня в хорватском Загребе.

Первенство России по пляжному гандболу среди женских команд (2000-2001 г.р.)

1 место – Краснодарский край (ЦОП по пляжным видам спорта)

2 место – Волгоград

3 место – Крымск

Источник: пресс-служба министерства спорта Краснодарского края