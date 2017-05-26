Отели в Сочи будут штрафовать за туристов без регистрации

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В городах-участниках Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 изменен порядок регистрации по месту пребывания.

Правила регистрации изменены в соответствии с Указом Президента РФ. Они распространяются на города, где будут проходить матчи. С 1 июня по 12 июля меры вводятся на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Теперь подавать заявления и документы в органы МВД необходимо в течение трех дней с момента прибытия, вместо 90 дней, как было ранее. Получить временную регистрацию можно будет уже в день обращения. Плата при этом не взимается.

Список необходимых документов для этой процедуры не изменился. Понадобятся:

паспорт или свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 лет);

заявление о регистрации по месту пребывания, подписанное заявителем и собственником (нанимателем) жилого помещения;

договор найма (поднайма), социального найма, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРП на жилое помещение или заявление лица, в жилом помещении которого будет проживать гражданин;

согласие совершеннолетних лиц, имеющих право пользования помещением, где оформляется регистрация.

Правило не распространяется на тех, кто находится в городе в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, туристической базе и т. п. Здесь предоставлять данные для регистрации в органы миграционного контроля должны сами средства размещения, услугами которых пользуются курортники.

Источник: пресс-служба аминистрации г. Сочи