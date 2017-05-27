Краснодарский СКИФ выиграл бронзу чемпионата России по гандболу

/Спорт и туризм/

Краснодарский СКИФ 27 мая на своей площадке одержал победу над ставропольским «Динамо-Виктором» в решающем матче за бронзу чемпионата России по гандболу.

Игра прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» и завершилась со счетом 28:23 (15:9). Краснодарская команда выиграла полуфинальную серию до двух побед со счетом 2:1.

Лучшим бомбардиром в составе СКИФа стал Александр Шкуринский, забивший десять мячей. У динамовцев самыми результативным игроками стали Руслан Дашко, Виталий Мазуров и Антон Отрезов, на счету которых по пять мячей.

Источник: Юга.ру