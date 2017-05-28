В Сочи прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде

/Спорт и туризм/

В Сочи 27 и 28 мая состоялся этап Oceanman - международной серии соревнований по плаванию на открытой воде.

Oceanman это международные соревнования по плаванию на открытой воде на различных дистанциях, в которых любители могут участвовать наравне с профессионалами. Этап серии Oceanman впервые прошел в России и стал третьим в текущем сезоне. Турнир проводится в несколько этапов, в каждом из которых отбираются 10 лучших результатов на дистанциях 1,5, 5,5 и 10 км для участия в финале.

Турнир открылся детскими заплывами (200 м), которые проводятся в рамках Oceanman впервые. Победу в этих соревнованиях одержал 13-летний Матвей Герасимов из Кемерова. Также в первый день турнира состоялись командные смешанные эстафеты на дистанции 3х500 м, победу в которых одержала команда «Хорнетс».

Старт основного заплыва этапа на 10 км был перенесен на 2,5 часа из-за шторма. Все дистанции, заплывы по которым состоялись 28 мая, были сокращены примерно на 25% из-за непогоды. Победителем заплыва на дистанции 10 км стал Юрий Сарамутин — он преодолел дистанцию за 1 час 38 минут и 32,05 секунды. Вторым стал Михаил Мальгин, третьим — Сергей Сафонов. На дистанции 3,8 км лучшим стал Дмитрий Кульков. В заплыве на 1 км победил Владимир Комаров. Евгений Никитин одержал победу на дистанции 5,8 км.

Источник: Юга.ру