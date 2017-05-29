В Краснодаре завершился краевой турнир по спортивной борьбе на Кубок губернатора

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В соревнованиях приняли участие 366 спортсменов из 29 муниципальных образований региона.

Мероприятие состоялось на базе регионального комплекса «Город спорта», в ледовом дворце «Ice Palace». Спортсмены в возрасте 16-17 лет боролись за награды в вольной и греко-римской борьбе.

В этом году состязания впервые проводились с подведением командного зачета среди городов и районов Кубани.

Как сообщили в краевом министерстве по физической культуре и спорту, в греко-римской борьбе в командном зачете первое место занял Краснодар, второе – Лабинский район, бронзу завоевали спортсмены из Сочи.

По вольной борьбе у юношей и девушек победу одержали представители Гулькевичского района. Второе место среди юношей – у команды Сочи, на третьем месте – Белореченский район. У девушек второе место завоевали представительницы Лабинского района, на третьей строчке – спортсменки из Каневского района.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края