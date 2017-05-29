Арендаторов новороссийских пляжей посетили с проверкой

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До официального открытия курортного сезона осталось две недели, но новороссийцы и гости города уже потянулись к морю. Чтобы проверить готовность пляжей, первый заместитель главы города Виктор Цыбань с комиссией объехал 5 объектов.

Маршрут начался с Городского пляжа на улице Толстого. Здесь в этом году новый арендатор ИП Мустафаев, который представил свой проект пляжной территории, который одобрили в администрации города.

По новой концепции на территории пляжа появятся: 3 новых навеса (6х24); 30 бунгало (2х2); 10 раздевалок, которые при необходимости арендатор готов добавить ещё; 3 лавочки; стационарный туалет с 2 мужскими и 2 женскими кабинками (туалет для инвалидов расположен рядом с парком Фрунзе); видеокамеры, которые будут просматривать всю зону пляжа (информация с них будет храниться 30 суток). Кроме того, на территории покрасят столбы, поменяют поручни, которые уже не подлежат восстановлению, сделают сходни и обновят зону для инвалидов.

На момент проверки на Городском пляже было многолюдно. При температуре воздуха плюс 24оС, температура воды плюс 17оС, но это ничуть не смущало купающихся.

Вторую остановку комиссия сделала на территории «Нептуна». Здесь тоже были отдыхающие, желающих купаться не оказалось. Люди просто загорали и дышали воздухом. Несмотря на то, что на территории есть и раздевалки, лавочки, навесы, территория официально не является пляжем из-за близости очистных сооружений. Виктор Цыбань обратился к ИП Шевченко с просьбой максимально решить все вопросы до 1 июня.

На пляже «Суджукская коса» ООО «Лилия-Р» провела часть подготовительных работ, но это далеко не весь перечень требований. Руководитель предприятия С.Азатян обещал, что успеет всё закончить в установленные сроки. Такая же ситуация и по пляжу в «Алексино».

Последним пунктом осмотра комиссии стала рекреационная зона Мысхако. Здесь тоже установлены таблички о том, что купаться нельзя, но это людей не останавливает. Именно поэтому к территории столь пристальное внимание администрации. Сегодня здесь убирали незаконные торговые точки и готовили пляжную зону.

В следующий объезд комиссия планирует посетить пляж «Дюрсо», Южную Озереевку и озеро Абрау.

Официальное открытие курортного сезона в Новороссийске намечено на 15 июня, но готовность пляжей проверят раньше. Контрольной датой названо 1 июня.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск