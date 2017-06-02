О подготовке волонтеров к Чемпионату мира по футболу в Ростове расскажут на форуме «Сообщество»

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Форум активных граждан «Сообщество» пройдет 9-10 июня в Ростове-на-Дону

Площадка, посвященная работе с волонтерами, будет работать в рамках форума «Сообщество». На ней обсудят механизмы преемственности событийного и социального волонтерства. В формате презентаций участники рассмотрят наиболее успешные практики реализации добровольческих проектов и мотивации волонтеров, которые послужат основой для разработки новых решений. В ходе следующего за презентациями воркшопа будут выведены примерные механизмы, обеспечивающие преемственность волонтерских программ масштабных событий.

К участию в работе площадки приглашаются представители НКО, привлекающих к своим проектам добровольцев; организаторы волонтерских проектов и организаторы масштабных событий, сами волонтеры, а также представители региональных органов власти.

Среди экспертов – Артем Метелев, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, Елена Козак, секретарь Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, Олеся Волик, руководитель волонтерского центра ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Екатерина Звездина, заместитель директора волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России (Донской государственный технический университет) и другие.

По словам Артема Метелева, в ЮФО традиционно проходят крупнейшие мировые события, в них принимают участие тысячи добровольцев, и для организаций важной задачей становится их приобщение к решению социально важных задач. «В рамках форума мы хотим презентовать эффективные практики вовлечения граждан юга России в волонтерскую деятельность. В контексте принимаемых в стране решений мы видим возросший интерес к добровольчеству со стороны граждан всех возрастов», - комментирует Артем.

Организаторы ожидают, что итогом работы площадки станут применимые на практике комплексные предложения в программу по созданию механизмов преемственности между событийным волонтерством и другими направлениями добровольчества.

«Сейчас у нас год добровольческих действий, мы разрабатываем различные документы и планы по развитию добровольчества в России. Есть соответствующее поручение Президента, поэтому этой теме мы уделяем отдельное внимание», - комментирует член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова.

Участие в форуме бесплатное.

Всего на форуме организаторы ожидают порядка 1000 участников.