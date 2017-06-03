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/Спорт и туризм/

Сборная России по воллейболу победила Грецию

Либеро краснодарского ВК «Динамо» Екатерина Третьякова приняла участие в матче против Греции.

Поединок прошел на турнире группы «А» европейской квалификации к ЧМ-2018 в хорватском Осиеке. Матч Россия — Греция завершился со счетом 3:1 (25:10, 24:26, 25:16, 25:23), сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Российская сборная одержала третью победу со старта соревнований.

В первом матче отбора на ЧМ-2018 команда Владимира Кузюткина одержала победу над сборной Австрии, во втором — над сборной Грузии.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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