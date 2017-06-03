Легкоатлеты из Новороссийска показали лучшие результаты сезона и установили новые рекорды

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На командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи отличились спринтер Дмитрий Лопин и прыгун в длину Артём Примак.

Лопин вместе с завоеванием «Золота» установил рекорд национального сезона в беге на 100 метров. Его результат - 10.51. Он также отличился и в эстафете 4х100 (Дмитрий Лопин, Алесандр Ефимов, Дмитрий Сычёв, Руслан Перестюк), результат команды – 39.63 – это 1 место.

Арьем Примак, прыгнул на 8.08 метра – это лучший результат сезона и 1 место в прыжках в длину.

В общем зачёте в категории «суперлига» сборная Краснодарского края набрала 515 очков и заняла второе место, уступив всего 5 очков команде из Санкт-Петербурга. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Подмосковья.

Всего на счету кубанских спортсменов 13 медалей: 6 – золотых, 3 – серебряных и 4 – бронзовых. Помимо наших новороссийцев лучшие результаты в сезоне показали ещё три представителя Кубани.

Источник: пресс-служба администрации г. Новороссийск