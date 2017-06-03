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/Спорт и туризм/

Более 100 спортсменов со всей Кубани и Кабардино-Балкарии прибыли в Новороссийск на соревнования по стрельбе из лука

На поле ФК «Черноморец» в Новороссийске 1 июня прошло торжественное начало соревнований по стрельбе из лука.

На церемонии открытия присутствовали: заслуженный мастер спорта, победитель Паралимпийских игр в Лондоне Олег Шестаков, руководитель фонда содействия государственной программы «Доступная среда» Никита Ванков, директор новороссийской спортивной школы «Победа» Виталий Пахолкин.

Открытые краевые соревнования по стрельбе из лука будут длиться целых 3 дня.

Сегодня на проспекте Ленина, 95 спортсмены 2007 года рождения и старше будут соревноваться на меткость выстрела, в том числе в соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Имена победителей в личных и командных соревнованиях станут известны 4 июня.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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